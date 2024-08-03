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Сергей Семак: Латышонок играет уверенно, здорово вовлечён в игру «Зенита»

Сергей Семак: Латышонок играет уверенно, здорово вовлечён в игру «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера клуба Евгения Латышонка после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«На сегодняшний день Латышонок играет уверенно, делает свою работу хорошо. Это новый для него вызов. Не одно и то же играть за «Балтику» и «Зенит». Хотя в последних матчах он здорово вовлечён в игру. И радует нас ею», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года. В составе сине-бело-голубых голкипер провёл четыре матча, в которых трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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