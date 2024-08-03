Сергей Семак: Латышонок играет уверенно, здорово вовлечён в игру «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера клуба Евгения Латышонка после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«На сегодняшний день Латышонок играет уверенно, делает свою работу хорошо. Это новый для него вызов. Не одно и то же играть за «Балтику» и «Зенит». Хотя в последних матчах он здорово вовлечён в игру. И радует нас ею», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка 14 июня. Вратарь подписал контракт с клубом сроком до 2029 года. В составе сине-бело-голубых голкипер провёл четыре матча, в которых трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.