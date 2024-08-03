Сергей Семак высказался о результативности Максима Глушенкова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего Максима Глушенкова.

«С Валерием Георгиевичем по поводу Глушенкова не разговаривал. Такой результативности мы не обсуждали. Посмотрим, что будет по ходу сезона. Но такого старта, конечно, никто не ожидал. Если его карьера растёт в гору, растёт индивидуальное мастерство, значит, всё идёт правильно. Главное, что команда выигрывает. Если он будет забивать, но команда не будет выигрывать, то это неправильно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

3 августа завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0. Максим Глушенков забил трижды в этой игре.