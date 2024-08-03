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Семак: включить на стадионе «Зенита» песню «Какая боль»? За победу дают только три очка

Семак: включить на стадионе «Зенита» песню «Какая боль»? За победу дают только три очка
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ. Матч прошёл 3 августа в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Можно ли включить на «Газпром Арене» песню «Какая боль»? За победу дают только три очка. Следующая игра очень серьёзная. И сейчас мы думаем только о ней», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

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