Семак: включить на стадионе «Зенита» песню «Какая боль»? За победу дают только три очка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ростовом» в 3-м туре РПЛ. Матч прошёл 3 августа в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Можно ли включить на «Газпром Арене» песню «Какая боль»? За победу дают только три очка. Следующая игра очень серьёзная. И сейчас мы думаем только о ней», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге санкт-петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1.