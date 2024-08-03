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Максим Глушенков: мне некому что‑то доказывать, только себе

Максим Глушенков: мне некому что‑то доказывать, только себе
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос об игре с командой главного тренера сборной России Валерия Карпина в 3-м туре чемпионата России. «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

— Повлиял ли тот фактор, что сегодня ты противостоял команде главного тренера сборной России, на твоё настроение?
— Нет, а почему он должен повлиять? Обычная команда. Мне некому что‑то доказывать, только себе, – сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России из-за конфликта.

Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Максим Глушенков вышел в стартовом составе хозяев. Он оформил хет-трик и отметился голевой передачей. Ещё по голу на свой счёт записали нападающие Педро и Матео Кассьерра.

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