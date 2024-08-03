Максим Глушенков: мне некому что‑то доказывать, только себе

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос об игре с командой главного тренера сборной России Валерия Карпина в 3-м туре чемпионата России. «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0.

— Повлиял ли тот фактор, что сегодня ты противостоял команде главного тренера сборной России, на твоё настроение?

— Нет, а почему он должен повлиять? Обычная команда. Мне некому что‑то доказывать, только себе, – сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России из-за конфликта.

Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Максим Глушенков вышел в стартовом составе хозяев. Он оформил хет-трик и отметился голевой передачей. Ещё по голу на свой счёт записали нападающие Педро и Матео Кассьерра.