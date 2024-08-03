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Кассьерра стал пятым по скорости игроком в РПЛ в XXI веке, достигшим отметки в 40 голов

Кассьерра стал пятым по скорости игроком в РПЛ в XXI веке, достигшим отметки в 40 голов
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Гол нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в ворота «Ростова» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги стал 40-м для колумбийца в РПЛ. На это форварду потребовалось 79 матчей. Таким образом, Кассьерра стал пятым по скорости футболистом в РПЛ в XXI веке, достигшим отметки в 40 голов, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Топ-5 футболистов в РПЛ по скорости достижения отметки в 40 голов:

1. Веллитон («Спартак») — 63 матча.
2. Сейду Думбия (ЦСКА) — 66 матчей.
3. Халк («Зенит») — 71 матч.
4. Квинси Промес («Спартак») — 76 матчей.
5. Матео Кассьерра («Сочи», «Зенит») — 79 матчей.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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