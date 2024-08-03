Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Педро высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

«Мы серьёзно готовились. Знали, что «Ростов» очень качественный и непростой соперник. Но сегодня действительно было создано много голевых моментов с нашей стороны. Очень много получилось реализовать, это хорошо. Мы довольны, сейчас нужно перевести дух и начинать готовиться к следующей игре через неделю», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.