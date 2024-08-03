Червиченко: Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак». Чтобы в «Спартаке» никого впереди не было. По крайней мере, фактурного игрока. Вот и всё. Для той игры, которую сейчас показывает «Зенит», ещё не факт, что Соболеву найдётся место на лавке. Лавка же тоже не безгранична и не безразмерна.

Соболев и вся его бригада, которая его толкала к конфликтной ситуации, будут жалеть. Скорее всего, Соболев останется в «Спартаке». И ему ещё нужно будет реабилитироваться и менять свою позицию — извиняться, объясняться или ещё что-то делать, а потом приходить в форму. «Зенит» то, что хотел, сделал: на пять-шесть матчей минимум Соболева выбил. Вряд ли «Зенит» его возьмёт. Тактически сыграли грамотно на ослабление одного из конкурентов. Хотя по такой игре не думаю, что «Спартак» хоть какую-то конкуренцию может «Зениту» оказать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.