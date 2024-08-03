Игрок «Зенита» Педро: «Динамо» — опасный соперник. Понимаем, что будет значить этот матч
Поделиться
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 4-м туре чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 10 августа.
МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19' 2:0 Глушенков – 25' 3:0 Кассьерра – 33' 4:0 Глушенков – 35' 5:0 Глушенков – 68'
«На каждый матч у нас только один настрой — побеждать. Мы прекрасно понимаем, что будет значить игра с «Динамо». Мы будем дома, перед своими болельщиками. Поэтому приложим все усилия для победы, безусловно понимая, насколько опасен предстоящий соперник», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Сегодня, 3 августа, «Зенит» разгромил «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России со счётом 5:0. Команды играли в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.
Комментарии
- 3 августа 2024
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:41
-
19:37
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:39
-
18:35