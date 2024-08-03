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Игрок «Зенита» Педро: «Динамо» — опасный соперник. Понимаем, что будет значить этот матч

Игрок «Зенита» Педро: «Динамо» — опасный соперник. Понимаем, что будет значить этот матч
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 4-м туре чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«На каждый матч у нас только один настрой — побеждать. Мы прекрасно понимаем, что будет значить игра с «Динамо». Мы будем дома, перед своими болельщиками. Поэтому приложим все усилия для победы, безусловно понимая, насколько опасен предстоящий соперник», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 3 августа, «Зенит» разгромил «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России со счётом 5:0. Команды играли в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

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