Игрок «Зенита» Педро: «Динамо» — опасный соперник. Понимаем, что будет значить этот матч

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 4-м туре чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 10 августа.

«На каждый матч у нас только один настрой — побеждать. Мы прекрасно понимаем, что будет значить игра с «Динамо». Мы будем дома, перед своими болельщиками. Поэтому приложим все усилия для победы, безусловно понимая, насколько опасен предстоящий соперник», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 3 августа, «Зенит» разгромил «Ростов» в матче 3-го тура чемпионата России со счётом 5:0. Команды играли в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.