Педро: буду стараться ещё больше забивать и отдавать голевые передачи за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Педро высказался о своей результативности в команде из Санкт-Петербурга после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0, а бразилец стал автором одного из голов.

— Голы от штанги — ваш стиль? Вы так же забивали «Спартаку».

— Я много работаю над завершением атак. В голах от штанг есть элемент случайности, но рад, что эти годы приходят. Буду стараться забивать и отдавать ещё больше, — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.