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Педро: буду стараться ещё больше забивать и отдавать голевые передачи за «Зенит»

Педро: буду стараться ещё больше забивать и отдавать голевые передачи за «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Педро высказался о своей результативности в команде из Санкт-Петербурга после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0, а бразилец стал автором одного из голов.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

— Голы от штанги — ваш стиль? Вы так же забивали «Спартаку».
— Я много работаю над завершением атак. В голах от штанг есть элемент случайности, но рад, что эти годы приходят. Буду стараться забивать и отдавать ещё больше, — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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