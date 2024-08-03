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Нападающий «Зенита» Кассьерра поделился впечатлениями от крупной победы над «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Кассьерра поделился впечатлениями от крупной победы над «Ростовом»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«В прошлом сезоне последний матч был против «Ростова», очень тяжёлый. Матч, в котором мы завоевали титул. Прекрасно понимали, насколько сложной может быть игра, насколько серьёзный соперник нас ждёт. Сегодня нам довольно быстро удалось ряд своих моментов реализовать. Это немного склонило в нашу пользу игру. Из большого количества моментов довольно много смогли реализовать. Крупная победа — все рады», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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