Нападающий «Зенита» Кассьерра поделился впечатлениями от крупной победы над «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

«В прошлом сезоне последний матч был против «Ростова», очень тяжёлый. Матч, в котором мы завоевали титул. Прекрасно понимали, насколько сложной может быть игра, насколько серьёзный соперник нас ждёт. Сегодня нам довольно быстро удалось ряд своих моментов реализовать. Это немного склонило в нашу пользу игру. Из большого количества моментов довольно много смогли реализовать. Крупная победа — все рады», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.