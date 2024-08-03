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Кассьерра объяснил высокую результативность «Зенита» на старте сезона РПЛ

Кассьерра объяснил высокую результативность «Зенита» на старте сезона РПЛ
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался о результативности команды на старте нового сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Цифры — это всего лишь цифры. Прошло совсем немного матчей, начало сезона — ещё очень много всего впереди. Пока, что летит, залетает — это хорошо. Идём от матча к матчу. Сегодня провели прекрасную игру. Нужно передохнуть, выдохнуть и готовиться к «Динамо».

Мы в первых матчах забиваем очень много, с большим преимуществом побеждаем. Но, мне кажется, мы все прекрасно понимаем, что не во всех играх нам будет удаваться забивать столько. Не во всех играх будет таким большим наше преимущество. Большого значения большому количеству голов мы не придаём. В чемпионате России, который долгий и сложный, всё будет решаться в следующем году. Очень много времени впереди. Радуемся тому, что есть сейчас. Но твёрдо стоим на земле, на ногах. Прямо сейчас для нас важнее всего игра с «Динамо» через неделю», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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