Глушенков назвал матч с «Ростовом» самым ярким в своей карьере

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» самым ярким в своей карьере. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых, Глушенков забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

— Можно ли сказать, что сегодня состоялся ваш самый яркий матч в карьере?

— Да, пусть этот будет самым ярким.

— Если составлять рейтинг ваших сегодняшних голов, какой вам понравился больше всего?

— Сложно сказать… Тот, когда я обыграл вратаря и забил в пустые ворота, наверняка будет на третьем месте. А между оставшимися выбирать сложно. Пусть на первом месте будет первый гол, а третий — на втором.

— Если сервисы статистики не врут, это ваш первый хет-трик в профессиональном футболе. Так ли это?

— Да, это первый, раньше хет-триков у меня не было», — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.