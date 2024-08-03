Аршавин подверг критике «Ростов» после матча с «Зенитом»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин раскритиковал игру «Ростова» за пассивность в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Южане на выезде потерпели поражение от сине-бело-голубых со счётом 0:5.

«Может быть, неприятные слова буду говорить о «Ростове», пусть на меня не обижаются, но прессинга ноль, развития атаки ноль. Обычно «Ростов» — дерзкая, неуступчивая команда. Сегодня этого не было вообще. Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы «Зенит» — дерзость, какие‑то стычки… а тут — ничего. Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди — как четыре неповоротливые башни», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.