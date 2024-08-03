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Аршавин подверг критике «Ростов» после матча с «Зенитом»

Аршавин подверг критике «Ростов» после матча с «Зенитом»
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин раскритиковал игру «Ростова» за пассивность в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Южане на выезде потерпели поражение от сине-бело-голубых со счётом 0:5.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Может быть, неприятные слова буду говорить о «Ростове», пусть на меня не обижаются, но прессинга ноль, развития атаки ноль. Обычно «Ростов» — дерзкая, неуступчивая команда. Сегодня этого не было вообще. Хоть и проиграли 0:5, но отлупасили бы «Зенит» — дерзость, какие‑то стычки… а тут — ничего. Нельзя сказать, что кто‑то персонально ошибся. Просто защита стояла как четыре дерева, и мимо них Педро бежит, Глушенков, Вендел. Просто пробегают, а люди — как четыре неповоротливые башни», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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