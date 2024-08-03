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«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ

«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ
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Футбольный клуб «Зенит» обновил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей после трёх туров в чемпионатах России.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

В стартовых турах нового сезона РПЛ команда Сергея Семака забила 13 голов и не пропустила ни одного, такая разница мячей стала рекордной в истории РПЛ после трёх туров. «Зенит» переписал своё же достижение сезона‑2014/2015. Тогда сине‑бело‑голубые также набрали девять очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-2.

Сегодня, 3 августа, «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 5:0. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры.

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