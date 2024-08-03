«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» обновил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей после трёх туров в чемпионатах России.

В стартовых турах нового сезона РПЛ команда Сергея Семака забила 13 голов и не пропустила ни одного, такая разница мячей стала рекордной в истории РПЛ после трёх туров. «Зенит» переписал своё же достижение сезона‑2014/2015. Тогда сине‑бело‑голубые также набрали девять очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-2.

Сегодня, 3 августа, «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 5:0. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры.