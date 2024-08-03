«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ
Поделиться
Футбольный клуб «Зенит» обновил рекорд по разнице забитых и пропущенных мячей после трёх туров в чемпионатах России.
МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19' 2:0 Глушенков – 25' 3:0 Кассьерра – 33' 4:0 Глушенков – 35' 5:0 Глушенков – 68'
В стартовых турах нового сезона РПЛ команда Сергея Семака забила 13 голов и не пропустила ни одного, такая разница мячей стала рекордной в истории РПЛ после трёх туров. «Зенит» переписал своё же достижение сезона‑2014/2015. Тогда сине‑бело‑голубые также набрали девять очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-2.
Сегодня, 3 августа, «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 5:0. В составе «Зенита» отличились нападающие Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков за три игры.
Комментарии
- 3 августа 2024
-
22:17
-
21:57
-
21:49
-
21:46
-
21:37
-
21:33
-
21:29
-
21:26
-
21:26
-
21:12
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:40
-
20:30
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:51