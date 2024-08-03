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«Рубин» — «Химки»: гости сравняли счёт

«Рубин» — «Химки»: гости сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Химки». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Счёт — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 84'    

На 50-й минуте капитан «Химок» Хетаг Хосонов сравнял счёт, пробив из-за пределов штрафной.

В последний раз «Рубин» и «Химки» встречались между собой в сезоне-2021/2022 РПЛ. Первый матч того чемпионата завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече подмосковный клуб одержал победу — 3:2.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко и идут на 13-м месте. «Рубин» имеет в своём активе три очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

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