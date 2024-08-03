Игрок «Зенита» Глушенков рассказал, в чём ему нужно прибавить

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» ответил на вопрос о том, в чём ещё ему нужно прибавить. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых, Глушенков забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

«В чём ещё мне нужно прибавить? Ещё больше забивать и отдавать, чтобы команда побеждала в каждом матче. Помогать команде», — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.