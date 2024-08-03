Новичок «Спартака» Маркиньос впервые прокомментировал свой переход в московский клуб

24-летний атакующий полузащитник Маркиньос высказался о своём трансфере в «Спартак».

«Я очень рад, что приехал сюда. Был приятно удивлён тем, что увидел. Инфраструктура клуба впечатляет! Действительно, очень счастлив присоединиться к «Спартаку» и хочу скорее начать за него играть», – приводит слова Маркиньоса пресс-служба команды на официальном сайте.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за красно-белых под восьмым номером.

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.