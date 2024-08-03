«Рубин» — «Химки»: казанцы вновь вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). «Рубин» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте Александар Юкич с передачи Мирлинда Даку вновь вывел «Рубин» вперёд.

В последний раз «Рубин» и «Химки» встречались между собой в сезоне-2021/2022 РПЛ. Первый матч того чемпионата завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече подмосковный клуб одержал победу — 3:2.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко и идут на 13-м месте. «Рубин» имеет в своём активе три очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.