Аршавин объяснил высокую результативность Глушенкова в «Зените»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин заявил, что результативность нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова связана с отсутствием страха допустить ошибку.

«Глушенков не боится играть. Он не задумывается, когда принимает мяч или куда бежать. Он играет как во дворе и не боится ошибиться. У него всё проходит. Даже перед последним голом он должен был по‑футбольному подсовывать Изидору, но подумал, что лучше самому потерять, чем Изидору отдать. Он настолько уверенно себя чувствует, что для него сейчас нет чего‑то, чего он не может сделать. Все идёт, прёт. Это здорово», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в четырёх стартовых матчах этого сезона во всех турнирах. Летом он перешёл в «Зенит» из столичного «Локомотива».