Зелимхан Бакаев дебютировал за «Химки» в матче с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, дебютировал за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи.

Команды играют на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды выступал за «Аль-Вахду». В её составе футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.