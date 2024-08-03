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Зелимхан Бакаев дебютировал за «Химки» в матче с «Рубином»

Зелимхан Бакаев дебютировал за «Химки» в матче с «Рубином»
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Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, дебютировал за подмосковный клуб в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Форвард появился на поле на 74-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 84'    

Команды играют на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне Бакаев на правах аренды выступал за «Аль-Вахду». В её составе футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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