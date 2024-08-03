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«Химки» вырвали победу у «Рубина» в сверхрезультативном матче РПЛ

«Химки» вырвали победу у «Рубина» в сверхрезультативном матче РПЛ
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 84'    

На 45-й минуте матча «Рубин» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мирлинд Даку. На 50-й минуте капитан «Химок» Хетаг Хосонов сравнял счёт, пробив из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Александар Юкич с передачи Даку вновь вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте панамский защитник Эдгардо Фаринья забил второй мяч «Химок», сделав счёт 2:2. На 84-й минуте аргентинец Лукас Вера реализовал 11-метровый удар и принёс подмосковной команде победу.

После трёх сыгранных матчей в активе «Рубина» три набранных очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на 10-м месте. «Химки» набрали четыре очка и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.

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