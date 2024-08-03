«Химки» вырвали победу у «Рубина» в сверхрезультативном матче РПЛ

Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 3:2.

На 45-й минуте матча «Рубин» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мирлинд Даку. На 50-й минуте капитан «Химок» Хетаг Хосонов сравнял счёт, пробив из-за пределов штрафной. На 65-й минуте Александар Юкич с передачи Даку вновь вывел хозяев вперёд. На 67-й минуте панамский защитник Эдгардо Фаринья забил второй мяч «Химок», сделав счёт 2:2. На 84-й минуте аргентинец Лукас Вера реализовал 11-метровый удар и принёс подмосковной команде победу.

После трёх сыгранных матчей в активе «Рубина» три набранных очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на 10-м месте. «Химки» набрали четыре очка и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.