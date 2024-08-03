«Рубин» — «Химки»: Лукас Вера вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Химки». Команды играют на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Химки» выигрывают со счётом 3:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 84-й минуте аргентинец Лукас Вера реализовал 11-метровый удар и вывел «Химки» вперёд.

В последний раз «Рубин» и «Химки» встречались между собой в сезоне-2021/2022 РПЛ. Первый матч того чемпионата завершился вничью со счётом 1:1, а в ответной встрече подмосковный клуб одержал победу — 3:2.

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» набрали одно очко и идут на 13-м месте. «Рубин» имеет в своём активе три очка и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.