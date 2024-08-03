РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 3 августа

Сегодня, 3 августа, состоялись матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

«Акрон» — «Динамо» (Москва) — 0:2.

«Зенит» — «Ростов» — 5:0.

«Рубин» — «Химки» — 2:3.

Сейчас турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков в трёх турах. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (4).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.