Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 3 августа

РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 3 августа
Комментарии

Сегодня, 3 августа, состоялись матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

  • «Акрон» — «Динамо» (Москва) — 0:2.
  • «Зенит» — «Ростов» — 5:0.
  • «Рубин» — «Химки» — 2:3.

Сейчас турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший девять очков в трёх турах. На второй строчке располагается московское «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (4).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android