«Бешикташ» стал обладателем Суперкубка Турции, разгромив «Галатасарай» со счётом 5:0

Сегодня, 3 августа, состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором встречались «Галатасарай» и «Бешикташ». Команды играли на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Чёрно-белые одержали разгромную победу со счётом 5:0.
«Бешикташ» вышел вперёд уже на первой минуте встречи. С передачи норвежского защитника Йонаса Свенссона отличился итальянский нападающий Чиро Иммобиле. На 61-й минуте уже сам Свенссон отправил мяч в ворота «Галатасарая». На 80-й минуте Иммобиле офирмил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 90+1-й минуте Рафаэл Силва забил четвёртый мяч своей команды. Спустя ещё минуту форвард Мустафа Хекимоглу сделал счёт 5:0.
По итогам сезона-2023/2024 «Галатасарай» стал чемпионом Турции, набрав 102 очка в 38 матчах. «Бешикташ» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Турции, обыграв в финальном мачте «Трабзонспор» со счётом 3:2.
- 3 августа 2024
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