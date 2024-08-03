Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» стал обладателем Суперкубка Турции, разгромив «Галатасарай» со счётом 5:0

«Бешикташ» стал обладателем Суперкубка Турции, разгромив «Галатасарай» со счётом 5:0
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 августа, состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором встречались «Галатасарай» и «Бешикташ». Команды играли на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Чёрно-белые одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Суперкубок Турции . Финал
03 августа 2024, суббота. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 5
Бешикташ
Стамбул
0:1 Иммобиле – 1'     0:2 Свенссон – 53'     0:3 Иммобиле – 81'     0:4 Раф. Силва – 90+1'     0:5 Хекимоглу – 90+2'    
Удаления: Нельссон – 87' / нет

«Бешикташ» вышел вперёд уже на первой минуте встречи. С передачи норвежского защитника Йонаса Свенссона отличился итальянский нападающий Чиро Иммобиле. На 61-й минуте уже сам Свенссон отправил мяч в ворота «Галатасарая». На 80-й минуте Иммобиле офирмил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 90+1-й минуте Рафаэл Силва забил четвёртый мяч своей команды. Спустя ещё минуту форвард Мустафа Хекимоглу сделал счёт 5:0.

По итогам сезона-2023/2024 «Галатасарай» стал чемпионом Турции, набрав 102 очка в 38 матчах. «Бешикташ» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Турции, обыграв в финальном мачте «Трабзонспор» со счётом 3:2.

Материалы по теме
Агент Шпинёв: хочу, чтобы Антон Миранчук перешёл в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android