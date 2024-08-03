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Женская сборная Германии вышла в 1/2 финала ОИ-2024, обыграв Канаду в серии пенальти

Завершился матч 1/4 финала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Канады и Германии. Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Немецкая национальная команда одержала победу в серии 11-метровых ударов со счётом 4:2.

Основное и дополнительное время матча завершилось безголевой ничьей. В серии послематчевых 11-метровых точнее оказались футболистки сборной Германии — 4:2.

В 1/2 финала женского футбольного олимпийского турнира немецкая национальная команда сыграет со сборной США. Также в полуфинал вышла Испания, которая сыграет с победителем пары Франция — Бразилия.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.