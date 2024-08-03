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Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 3 августа

Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 3 августа
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Сегодня, 3 августа, прошли очередные матчи 4-го тура Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих игр.

Первая лига — 2024/2025: результаты матчей 3 августа:

«Торпедо» — «Чайка» — 1:1;
«СКА-Хабаровск» — «Алания» — 0:3;
«Урал» — «Сокол» — 0:0.

2 августа были проведены следующие игры:

«Уфа» — «Тюмень» — 2:2;
«Балтика» — «Черноморец» — 2:0.

Предлагаем ознакомиться с расписанием остальных матчей 4-го тура Первой лиги:

4 августа, воскресенье:

17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»;
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»;
20:00 мск. «Родина» — «КАМАЗ».

5 августа, понедельник:

19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей».

В настоящий момент на первой строчке в турнирной таблице располагается тульский «Арсенал», который набрал девять очков за три тура.

Календарь Первой лиги
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