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Семак поздравлял Глушенкова с хет-триком, Карпин негодовал. Яркие фото разгрома «Ростова»

Семак поздравлял Глушенкова с хет-триком, Карпин негодовал. Яркие фото разгрома «Ростова»
«Зенит» — «Ростов»
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3 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал разгромную победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Семака.

Стоит отметить, что нападающий «Зенита» Максим Глушенков отметился хет-триком в этой встрече.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

В стартовых турах нового сезона РПЛ команда Сергея Семака забила 13 голов и не пропустила ни одного, такая разница мячей стала рекордной в истории РПЛ после трёх туров. «Зенит» переписал своё же достижение сезона‑2014/2015. Тогда сине‑бело‑голубые также набрали девять очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-2.

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