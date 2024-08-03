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Капитан «Ростова» Глебов: «Зенит» шесть раз ударил — пять забил

Капитан «Ростова» Глебов: «Зенит» шесть раз ударил — пять забил
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Капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что «Зенит» одержал разгромную победу за счёт реализации моментов. Встреча между командами вошла в программу 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Она состоялась 3 августа в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые победили со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

— Как капитан команды: что случилось с «Ростовом»?
— Ну что случилось, «Зенит» просто всё реализовал. Шесть раз ударили — пять забили. Что случилось…

— Игрового преимущества не было? Просто реализация?
— «Зенит» забил всё, что у них было. Вот и всё, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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