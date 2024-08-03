Тюкавин: чуть‑чуть выдохнул, что забил первый гол в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу бело-голубых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:0), а также высказался о своём первом забитом мяче в новом сезоне.

«Чуть‑чуть выдохнул, что забил первый гол. Это немного напрягало. «Акрон» ничем не удивил. К сожалению, мы не реализовали очень много моментов. Надо продолжать работать.

Насколько тяжело играть каждый матч без замен? Пока тяжеловато», — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Динамо» проходил в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершился победой московской команды. Помимо Тюкавина, в составе москвичей отличился Ярослав Гладышев. Подопечные Марцела Лички одержали победы во всех трёх стартовых матчах РПЛ.