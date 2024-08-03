Видеообзор уверенной победы «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ с «Акроном»

Сегодня, 3 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Динамо».

Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и набрала девять очков. Бело-голубые находятся на второй строчке в таблице. «Акрон» остался с тремя очками и на данный момент занимает девятое место. Тольяттинцы дважды уступили и один раз праздновали победу в первых трёх матчах чемпионата.