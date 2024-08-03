Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал, как проходили переговоры с красно-белыми

Атакующий полузащитник Маркиньос заявил, что быстро принял решение о переходе в «Спартак».

— Как проходили переговоры?

– Когда пришло предложение от «Спартака», я долго не раздумывал. И принял решение, потому что это внушительный клуб с богатой историей. Когда Томаш Амарал связался со мной по поводу предложения, то я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение, – приводит слова Маркиньоса пресс-служба команды на официальном сайте.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за красно-белых под восьмым номером.

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.