«Из меня сделали козла отпущения». Симбаев — о подозрениях в сдаче матча «Амкалу»

Бывший защитник «Коломны» Кадыргали Симбаев, заменённый в первом тайме матча 1/256 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом» (1:8) после грубейшей ошибки, высказался о подозрениях общественности в договорном характере матче=а. Отметим, что спустя два дня после встречи «Коломна» расторгла контракт с футболистом.

«СМИ начали массово предполагать, что матч носил договорной характер? Говорить можно что угодно. Бразилия проиграла Германии 1:7 на ЧМ-2014. Получается, они тоже сдавали матч и играли на тотализаторе? Чтобы обвинять кого-то в сливе, нужны как минимум факты.

Ставил ли я против своей команды перед матчем с «Амкалом»? Нет, нет и ещё раз нет. У меня даже аккаунта в букмекерских приложениях нет. И через знакомых я тоже не ставил. Этого никто никогда не подтвердит, просто потому что этого нет и никогда не было! Люди ищут чёрную кошку в тёмной комнате! Из меня сделали козла отпущения. Обвинить человека — легче простого. Но надо же разобраться. Надеюсь, РФС это и сделает. Я готов на любые проверки, потому что чист, а это самое главное», — приводит слова Симбаева Sport24.

Напомним, медиаклуб обыграл профессиональную команду из Второй лиги (дивизиона «Б») со счётом 8:1. После матча футбольная общественность заподозрила, что игроки «Коломны» могли умышленно ошибаться и пропускать голы, ведь на эту игру принимали ставки в букмекерских конторах.

Отметим, что в середине первого тайма тренер «Коломны» заменил двух футболистов, от которых было наибольшее число ошибок. А позже в телеграм-канале «Крысева» появилась запись, на которой из открытого окна раздевалки слышно, как тренер «Коломны» кричит на футболистов в перерыве. Общий посыл его высказывания: «Как только на ваш матч принимают ставки, вы перестаёте играть. Когда ставки не принимают — всё нормально».

Ранее стало известно о том, что подозрительный матч «Амкал» — «Коломна» будет проверен Российским футбольным союзом (РФС).