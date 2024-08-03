Генич одним словом отреагировал на хет-трик Глушенкова в ворота «Ростова»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре российского нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Демон», – написал Генич на своей странице в социальной сети, прикрепив фотографию Глушенкова.

3 августа «Зенит» и «Ростов» играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Максим Глушенков вышел в стартовом составе хозяев. Он оформил хет-трик и отметился голевой передачей.

Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в четырёх стартовых матчах этого сезона во всех турнирах. Летом он перешёл в «Зенит» из столичного «Локомотива».