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Генич одним словом отреагировал на хет-трик Глушенкова в ворота «Ростова»

Генич одним словом отреагировал на хет-трик Глушенкова в ворота «Ростова»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре российского нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Демон», – написал Генич на своей странице в социальной сети, прикрепив фотографию Глушенкова.

3 августа «Зенит» и «Ростов» играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Максим Глушенков вышел в стартовом составе хозяев. Он оформил хет-трик и отметился голевой передачей.

Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в четырёх стартовых матчах этого сезона во всех турнирах. Летом он перешёл в «Зенит» из столичного «Локомотива».

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