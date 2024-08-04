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Франция — Бразилия — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 0:1, футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Женская сборная Бразилии по футболу обыграла Францию в четвертьфинале Олимпиады
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Завершился матч 1/4 финала женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франция и Бразилии. Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Сборная Бразилии одержала победу со счётом 1:0.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Франция (ж)
Окончен
0 : 1
Бразилия (ж)
0:1 Портильо – 82'    

Единственный мяч забила нападающая сборной Бразилии Габи Портильо. Она отличилась на 82-й минуте.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Сетка плей-офф женского турнира на Олимпиаде-2024
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