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Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение в матче с «Химками»

Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение в матче с «Химками»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 3
Химки
Химки
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Хосонов – 50'     2:1 Юкич – 65'     2:2 Фаринья – 67'     2:3 Вера – 85'    

«Почему команда вышла так на второй тайм? Объяснения нет. Пока сложно что-то сказать. Хотя после первого тайма ничего не предвещало такого исхода. Но запас прочности должен быть у команды, проводить все 90 минут на одном уровне сложно, не хватает запаса. Во втором тайме мы стали терять мячи, проигрывать борьбу, соперник стал доминировать, мы быстро расставались с мячом, единоборства были за соперником. Но нам нужно работать над запасом прочности. «Химки» приехали, они усилились, и нам не нужно стоять на месте, нужно делать то же самое.

И голы мы получили слишком простые. Нужно было в первом тайме делать 3:0, и было бы всё нормально. Я команду попросил в перерыве не ломать игру. Не сказал бы, что «Химки» после перерыва усилили игру, это мы стали хуже реагировать», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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