Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал поражение в матче с «Химками»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Подмосковный клуб одержал победу со счётом 3:2.

«Почему команда вышла так на второй тайм? Объяснения нет. Пока сложно что-то сказать. Хотя после первого тайма ничего не предвещало такого исхода. Но запас прочности должен быть у команды, проводить все 90 минут на одном уровне сложно, не хватает запаса. Во втором тайме мы стали терять мячи, проигрывать борьбу, соперник стал доминировать, мы быстро расставались с мячом, единоборства были за соперником. Но нам нужно работать над запасом прочности. «Химки» приехали, они усилились, и нам не нужно стоять на месте, нужно делать то же самое.

И голы мы получили слишком простые. Нужно было в первом тайме делать 3:0, и было бы всё нормально. Я команду попросил в перерыве не ломать игру. Не сказал бы, что «Химки» после перерыва усилили игру, это мы стали хуже реагировать», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на официальном сайте.