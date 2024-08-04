В субботу, 3 августа, состоялись все матчи четвертьфинальные матчи женского футбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 и были определены все полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1/2 финала Олимпиады-2024.

Расписание матчей полуфинала женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024:

6 августа, вторник:

США — Германия. 19:00 мск;

Бразилия — Испания. 22:00 мск.

Футбольный турнир на Олимпийских играх – 2024 в Париже проходит с 24 июля по 10 августа. Олимпийским чемпионом Токио-2020 является женская сборная Канады. В финале североамериканки обыграли сборную Швеции со счётом 1:1 (3:2 пен.). Самой титулованной сборной являются США, на счету которых четыре золота.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.