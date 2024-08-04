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Определились пары полуфинала женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024

Определились пары полуфинала женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024
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Завершилась четвертьфинальная стадия женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024.

Представляем вам результаты матчей 1/4 финала:

  • США – Япония – 1:0 д. вр.;
  • Германия – Канада – 0:0, 4:2 пен.;
  • Испания – Колумбия – 2:2, 4:2 пен.;
  • Франция – Бразилия – 0:1.

Таким образом, в полуфинале США сыграет с Германией, а Бразилия встретится с Испанией.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Сетка плей-офф женского турнира на Олимпиаде-2024
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