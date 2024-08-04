Экс-игрок «Зенита» Лепёхин: Вендел — это человек, определяющий результат

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о связке из полузащитника Вендела и нападающего Максима Глушенкова. Напомним, на текущий момент российский футболист забил пять голов за санкт-петербургский клуб с передач Вендела.

«Кто более ключевая фигура в связке Вендел — Глушенков? Как бы хорош ни был Глушенков на старте сезона, а он действительно хорош, для меня Вендел максимально понятен. Я видел много его игр и знаю, на что он способен. Для меня Вендел — это человек, определяющий результат. Так было как с Глушенковым, так и без него. Поэтому не стал бы выделять кого-то одного или сравнивать их», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

26-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Глушенков этим летом перешёл в «Зенит» из столичного «Локомотива». Максим забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу в четырёх стартовых матчах этого сезона во всех турнирах.