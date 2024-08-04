Новичок «Спартака» Маркиньос обратился к фанатам красно-белых

Новичок «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам москвичей после своего перехода в команду.

— Что скажешь болельщикам «Спартака»?

– Хочу сказать, что очень счастлив быть здесь и стать игроком «Спартака». Надеюсь, в этом сезоне мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, всё обязательно будет хорошо и мы все будем счастливы. Только вперёд, «Спартак»! – приводит слова Маркиньоса пресс-служба команды на официальном сайте.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за красно-белых под восьмым номером.

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.