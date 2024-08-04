Новичок «Спартака» Маркиньос: моё самое сильное качество на поле? Думаю, моя красота

Новичок «Спартака» Маркиньос высказался о своём самом сильном качестве на поле.

— Назови своё самое сильное качество на поле.

– Думаю, что моя красота! Не знаю, наверное, скорость, сила. Всего понемногу, – приводит слова Маркиньоса пресс-служба команды на официальном сайте.

3 августа «Спартак» объявил о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша». Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Игрок будет выступать за красно-белых под восьмым номером.

Бразильский футболист выступал за «Ференцварош» с 2022 года. В минувшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за венгерский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.