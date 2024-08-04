Тренер «Ювентуса» Мотта: Кьеза не является частью нашего проекта, решение уже принято

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта после товарищеского матча с французским «Брестом» (2:2) заявил, что нападающий «старой синьоры» Федерико Кьеза не входит в планы клуба.

«Кьеза и все остальные игроки, не вызванные на сегодняшнюю игру, не являются частью проекта. Мы ясно дали им понять, что они должны найти новое решение и новый клуб как можно скорее. Решение уже принято», — приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об интересе к Кьезе со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.