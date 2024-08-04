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Тренер «Ювентуса» Мотта: Кьеза не является частью нашего проекта, решение уже принято

Тренер «Ювентуса» Мотта: Кьеза не является частью нашего проекта, решение уже принято
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта после товарищеского матча с французским «Брестом» (2:2) заявил, что нападающий «старой синьоры» Федерико Кьеза не входит в планы клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 2
Брест
Брест, Франция
0:1 Камара – 50'     1:1 Влахович – 58'     2:1 Луис – 71'     2:2 Камблан – 83'    

«Кьеза и все остальные игроки, не вызванные на сегодняшнюю игру, не являются частью проекта. Мы ясно дали им понять, что они должны найти новое решение и новый клуб как можно скорее. Решение уже принято», — приводит слова Мотты журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об интересе к Кьезе со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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