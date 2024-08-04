Ташуев: за Глушенкова стоит просить от € 30 млн

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что футболист «Зенита» Максим Глушенков спокойно сможет заиграть в мадридском «Атлетико» или лондонском «Челси».

«Глушенков на виду у европейских клубов — это однозначно, за ним будут следить. Его ценник сейчас так высоко поднялся, что «Зенит» просто так Максима не отдаст. Думаю, Глушенков точно не поедет на данный момент в условный «Ланс». Он может играть в топ-3 клубов из пятёрки лучших чемпионатов — например, в «Атлетико» он спокойно смог играть. Или в «Челси» — там играл Юра Жирков и Алексей Смертин, а Максим более креативный футболист.

Сколько стоит Глушенков? Я не агент и не менеджер. Сейчас продают игроков и за 100 миллионов, и за 200. Думаю, за Глушенкова стоит просить от € 30 млн», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».