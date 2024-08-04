«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии, отыгравшись с 0:3 со «Спортингом»

Закончился матч Суперкубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» в городе Авейру (Португалия) и завершилась победой «драконов» в дополнительное время со счётом 4:3.

На шестой минуте центральный защитник Гонсалу Инасиу с передачи Педру Гонсалвеша открыл счёт. Через три минуты Гонсалвеш увеличил преимущество столичной команды, забив с передачи Виктора Дьёкереша. На 24-й минуте встречи Джовани Кенда довёл счёт до крупного, а шведский форвард Дьёкереш оформил вторую голевую передачу. Ещё до перерыва Вендерсон Галено отыграл один мяч. В середине второго тайма испанский хавбек Нико Гонсалес забил ещё один мяч в ворота лиссабонской команды. Ассистировал ему Гонсалу Боржеш. На 66-й минуте «драконы» усилиями Вендерсона Галено, который оформил дубль, сравняли счёт. Результативная передача на счету у Стефена Эуштакиу. В дополнительное время «Порту» удалось переломить исход встречи. Испанский атакующий полузащитник Иван Хайме с передачи Васку Соузы поставил точку в этом матче.