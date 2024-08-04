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Спортинг – Порту, результат матча 4 августа 2024, счёт 3:4 д. вр., Суперкубок Португалии по футболу, 2024

«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии, отыгравшись с 0:3 со «Спортингом»
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Закончился матч Суперкубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» в городе Авейру (Португалия) и завершилась победой «драконов» в дополнительное время со счётом 4:3.

Суперкубок Португалии 2024 . Финал
03 августа 2024, суббота. 22:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
3 : 4
ДВ
Порту
Порту
1:0 Инасиу – 6'     2:0 Гонсалвеш – 9'     3:0 Кенда – 24'     3:1 Галено – 28'     3:2 Гонсалес – 64'     3:3 Галено – 66'     3:4 Хайме – 101'    

На шестой минуте центральный защитник Гонсалу Инасиу с передачи Педру Гонсалвеша открыл счёт. Через три минуты Гонсалвеш увеличил преимущество столичной команды, забив с передачи Виктора Дьёкереша. На 24-й минуте встречи Джовани Кенда довёл счёт до крупного, а шведский форвард Дьёкереш оформил вторую голевую передачу. Ещё до перерыва Вендерсон Галено отыграл один мяч. В середине второго тайма испанский хавбек Нико Гонсалес забил ещё один мяч в ворота лиссабонской команды. Ассистировал ему Гонсалу Боржеш. На 66-й минуте «драконы» усилиями Вендерсона Галено, который оформил дубль, сравняли счёт. Результативная передача на счету у Стефена Эуштакиу. В дополнительное время «Порту» удалось переломить исход встречи. Испанский атакующий полузащитник Иван Хайме с передачи Васку Соузы поставил точку в этом матче.

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