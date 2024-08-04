Матч «Барселоны» и «Реала» остановлен из-за штормового предупреждения

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» играет с мадридским «Реалом» на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в рамках предсезонного турне по США. На момент написания новости счёт 0:0.

«Класико» был приостановлен на 11-й минуте, когда началась гроза. главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний. Сообщается, что встреча может продолжиться через 30 минут.

В СМИ сообщается, что если игру не смогут продолжить, то «класико» не будут доигрывать.

Ранее было известно, что если молния ударит в радиусе 12,8 километров, то матч должен быть немедленно остановлен. Изначально встреча могла в принципе не состояться.

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