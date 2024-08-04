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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче

Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Челси». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Огайо» и завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Холанд – 3'     2:0 Холанд – 5'     3:0 Бобб – 55'     4:0 Холанд – 56'     4:1 Стерлинг – 59'     4:2 Мадуэке – 89'    

В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанд и ещё один гол в свой актив записал Оскар Бобб. В составе «Челси» забивали Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл три матча подряд, уступив «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3) и «Барселоне» (2:2, 1:4 в серии пенальти). «Челси», в свою очередь, ранее уступил «Селтику» со счётом 1:4.

В следующем матче «Челси» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 7 августа в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка», начало – 02:00 мск.

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