Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Челси». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Огайо» и завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 4:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 Холанд – 3' 2:0 Холанд – 5' 3:0 Бобб – 55' 4:0 Холанд – 56' 4:1 Стерлинг – 59' 4:2 Мадуэке – 89'
В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанд и ещё один гол в свой актив записал Оскар Бобб. В составе «Челси» забивали Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке.
Ранее «Манчестер Сити» проиграл три матча подряд, уступив «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3) и «Барселоне» (2:2, 1:4 в серии пенальти). «Челси», в свою очередь, ранее уступил «Селтику» со счётом 1:4.
В следующем матче «Челси» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 7 августа в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка», начало – 02:00 мск.
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