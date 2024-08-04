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Фото: Анчелотти общается с полицией после приостановки матча с «Барселоной»

Фото: Анчелотти общается с полицией после приостановки матча с «Барселоной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с полицией после решения судьи прервать товарищеский матч с каталонской «Барселоной», который проходит в Ист-Ратерфорде (США).

«Класико» был приостановлен на 11-й минуте, когда началась гроза. Администрация города призвала команды уйти в раздевалку. Сообщается, что встреча может продолжиться через 30 минут.

Отмечается, что Анчелотти сразу не понял, почему был приостановлен матч, и пообщался с полицейским по этому вопросу.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Барселона» в серии пенальти обыграла «Манчестер Сити» 2:2 (4:1 пен.). «Реал», в свою очередь, ранее потерпел поражение в матче с «Миланом» (0:1).

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