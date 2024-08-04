Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» XXI века в РПЛ

Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» XXI века в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Максим Глушенков стал первым футболистом «Зенита» в XXI веке, который забил в каждом из своих первых трёх матчей за санкт-петербургский клуб в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

Напомним, Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. В играх РПЛ у Глушенкова хет-трик в матче с «Ростовом» (5:0), дубль в ворота «Крыльев Советов» (4:0) и один мяч во встрече с «Рубином» (4:0). Также на счету Глушенкова одна голевая передача в чемпионате России текущего сезона.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Глушенков рассказал, в чём ему нужно прибавить

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android