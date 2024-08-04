Максим Глушенков установил рекорд «Зенита» XXI века в РПЛ

Нападающий Максим Глушенков стал первым футболистом «Зенита» в XXI веке, который забил в каждом из своих первых трёх матчей за санкт-петербургский клуб в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом и стал первым футболистом в истории «Зенита», который забил восемь голов в своих пяти стартовых матчах за петербургский клуб. В играх РПЛ у Глушенкова хет-трик в матче с «Ростовом» (5:0), дубль в ворота «Крыльев Советов» (4:0) и один мяч во встрече с «Рубином» (4:0). Также на счету Глушенкова одна голевая передача в чемпионате России текущего сезона.

После трёх туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают первое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на пятой строчке.

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