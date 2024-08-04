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Ультрас «Атлетико» оскорбляли Феликса, несмотря на забитый им гол в товарищеском матче

Ультрас «Атлетико» оскорбляли Феликса, несмотря на забитый им гол в товарищеском матче
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Болельщики мадридского «Атлетико» оскорбляли португальского крайнего нападающего Жоау Феликса во время товарищеского матча своей команды с «Хетафе» (3:1). Об этом сообщает Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Корреа – 39'     0:2 Феликс – 45'     0:3 Корреа – 55'     1:3    

По информации источника, фанаты «матрасников» сопровождали свистом и оскорблениями каждое действие португальца на поле. Сообщается, что Феликсу пришлось уехать со стадиона отдельно от команды на личном автомобиле.

Отметим, что Феликс вышел в стартовом составе мадридской команды в товарищеском матче и забил второй мяч.

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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