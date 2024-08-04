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Барселона – Реал Мадрид, результат матча 4 августа 2024, счёт 2:1, товарищеский матч

«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском «эль класико» в США
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Закончился товарищеский матч, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд (США) и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Виктор – 42'     2:0 Виктор – 53'     2:1 Пас – 81'    

На 42-й минуте вингер каталонцев Пау Виктор с передачи Роберта Левандовского открыл счёт в матче. В начале второго тайма Виктор оформил дубль, а результативной передачей отметился испанский защитник
Алекс Валле. В концовке второго тайма отличился аргентинский атакующий хавбек мадридского клуба Николас Пас, которому ассистировал турецкий полузащитник Арда Гюлер.

Отметим, что «класико» был приостановлен на 11-й минуте, когда началась гроза. Главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний. Сообщалось, что встреча может продолжиться через 30 минут.

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