«Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском «эль класико» в США

Закончился товарищеский матч, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд (США) и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1.

На 42-й минуте вингер каталонцев Пау Виктор с передачи Роберта Левандовского открыл счёт в матче. В начале второго тайма Виктор оформил дубль, а результативной передачей отметился испанский защитник

Алекс Валле. В концовке второго тайма отличился аргентинский атакующий хавбек мадридского клуба Николас Пас, которому ассистировал турецкий полузащитник Арда Гюлер.

Отметим, что «класико» был приостановлен на 11-й минуте, когда началась гроза. Главный арбитр Армандо Вильярреаль приостановил матч и на 30 минут отправил команды в раздевалки из-за грозы и молний. Сообщалось, что встреча может продолжиться через 30 минут.

Победители футбольных турниров 2024 года: