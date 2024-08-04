Глушенков опубликовал пост после хет-трика в матче с «Ростовом» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опубликовал пост после хет-трика в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В этой встрече Глушенков оформил хет-трик.

«Изи катка», — написал Глушенков на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Глушенков стал первым футболистом «Зенита» в XXI веке, который забил в каждом из своих первых трёх матчей за санкт-петербургский клуб в рамках Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 25-летний Максим Глушенков перешёл в стан сине-бело-голубых из «Локомотива» этим летом. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Динамо». Матч состоится 10 августа.